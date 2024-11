Geschmuggelte Hundewelpen entdeckt

Bei einer Verkehrskontrolle hält die Polizei einen Kleinbus aus Moldau an. Im Innenraum befinden sich Welpen, die eigentlich viel zu jung für den Transport sind.

Ein illegaler Welpentransport ist bei einer Kontrolle der Grenzpolizei in der Oberpfalz aufgedeckt worden. Drei kleine Hunde befanden sich in dem Reisebus mit moldauischer Zulassung, wie die Polizei Furth im Wald (Landkreis Cham) mitteilte. Die 24-jährige Fahrerin des Busses gab an, die Hunde seien für den Verkauf in Frankreich bestimmt gewesen. Die Papiere der Welpen waren demnach gefälscht, die Tiere selbst viel zu jung. Deshalb wurde das Veterinäramt eingeschaltet und die Hundewelpen wurden in Verwahrung genommen.

Nach einer Untersuchung durch den Amtstierarzt wurden die jungen Hunde in einem Tierheim untergebracht. Gegen die 24-jährige Moldauerin wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Sie ist Polizeiangaben zufolge freiwillig nach Tschechien ausgereist.

