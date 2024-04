Geschlossene Schranken ignoriert: Auto kollidiert mit Zug

Bahnübergang - Eine rote Ampel leuchtet vor einem Bahnübergang am Ortsrand. - Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Trotz geschlossener Schranken ist eine Frau mit ihrem Auto auf Bahngleise in Traunstein gefahren und mit einer Regionalbahn kollidiert. Dann fuhr die Fahrerin von der Unfallstelle weg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau hatte demnach am Sonntagmorgen eine rote Ampel ignoriert und die Halbschranken umfahren, um den Bahnübergang zu passieren. Trotz einer Notbremsung des 50 Jahre alten Zugführers prallte die Bahn gegen das Auto. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Die Bahnstrecke blieb fast eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Gegen die unbekannte Fahrerin wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise. Durch die Sperrung der Bahnstrecke verspäteten sich den Angaben zufolge drei Folgezüge.

