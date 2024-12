Gerüst nach Lkw-Unfall in München einsturzgefährdet

Feuerwehr Schriftzug - Ein Lastwagen ist in der Münchner Altstadt an einem Gerüst hängengeblieben und hat es teilweise aus der Verankerung gerissen. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Lastwagen bleibt an einem Gerüst hängen und droht es samt Verankerung komplett aus der Fassade zu reißen. Die Feuerwehr ist alarmiert.

Ein Lastwagen ist in der Münchner Altstadt an einem Gerüst hängengeblieben und hat es teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Lkw samt Auflieger sei beim Herausfahren aus einer Straße mit dem Heck an dem Gerüst hängengeblieben, teilte die Feuerwehr mit. Die Gerüstteile verhakten sich und wurden zum Teil aus der Hausfassade gerissen. Das Gerüst wurde zunächst mit zwei Spanngurten gesichert. Aufgrund der Einsturzgefahr bauten die Einsatzkräfte es jedoch zusammen mit der zuständigen Baufirma ab.

Durch den Unfall zersprangen auch einige Scheiben des Gebäudes. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben. Verletzte gab es demnach nicht. Während des Einsatzes war unter anderem die Maximilianstraße gesperrt, was zu Einschränkungen im Straßen- und Trambahnverkehr führte.

