„German Xmas Con“: Verkleiden und Weihnachten feiern

Anime- und Manga-Convention "German Xmas Con" - Eine Frau und ein Mann mit weißen Ohren und Schneeflocken-Haarreif auf dem Kopf schauen sich Manga-Fanartikel an. - Foto: Pia Bayer/dpa

Zahlreiche verkleidete Anime-, Manga- und Videospielfans haben am Wochenende das Coburger Kongresszentrum in eine Fantasie-Welt verwandelt und sich auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Die „German Xmas Con“ gastierte nach Veranstalterangaben zum fünften Mal in der oberfränkischen Stadt.

Zum Programm gehörte Cosplay (zusammengesetzt aus „costume“ und „play“) - dabei stellen die Teilnehmenden eine Figur aus einem Manga, einem Animationsfilm (Anime) oder Videospiel durch Kostüm und Performance möglichst originalgetreu nach. Eine Jury entscheidet, wem das am besten gelingt.

