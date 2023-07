Gericht verurteilt Aktivisten zu Haftstrafen

Letzte Generation - Ein Aktivist der Klimaschutz-Initiative «Letzte Generation» ist mit der Hand auf die Straße geklebt. - Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Das Landgericht Kempten hat vier Aktivisten der Letzten Generation zu zweimonatigen Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt. «Diese hatten unter anderem angekündigt, ähnliche Protestaktionen auch künftig durchführen zu wollen», begründete ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch die Strafe. Das Urteil war bereits am Dienstag verkündet worden, mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Die vor Gericht stehenden sechs Unterstützer der Letzten Generation waren zum Jahresanfang vom Amtsgericht in Kempten zu Geldstrafen verurteilt worden. Sie sollen im Mai 2022 den Verkehr auf der Bundesstraße 12 in Kempten lahmgelegt haben, einzelne Teilnehmer hatten sich nach Angaben der Ermittler auf die Straße geklebt. In dem Berufungsverfahren wurde bei einem weiteren Beschuldigten die Berufung verworfen, so dass es bei der Geldstrafe bleibt. Der Angeklagte habe sich reuig gezeigt, erläuterte der Gerichtssprecher.

Ein Angeklagter wurde nun nach Jugendstrafrecht zu zwei Freizeitarresten und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verurteilt. Ein Freizeitarrest umfasst häufig den Zeitraum eines Wochenendes.

