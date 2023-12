Gericht verkündet Urteil gegen Tandler

Steuer-Verfahren gegen Tandler - Die Angeklagte Andrea Tandler (r) steht zu Prozessbeginn an ihrem Platz im Gerichtssaal. - Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Andrea Tandler verdiente mit Corona-Maskengeschäften immense Summen, dann wurde die Politikertochter wegen Steuervorwürfen angeklagt. Nun fällt das Urteil. Wie dieses aussehen wird, ist ziemlich klar.

Im Steuerprozess gegen die Politikertochter Andrea Tandler rund um die Affäre mit Corona-Schutzmasken will das Landgericht München I heute (9.00 Uhr) das Urteil verkünden. Tandler muss mit mindestens vier Jahren und drei Monaten Haft rechnen, ihr mitangeklagter Geschäftspartner N. mit mindestens dreieinhalb Jahren. Das war Ergebnis einer am Dienstag mitgeteilten Verständigung zwischen dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten.

Tandler ist Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und ehemaligen bayerischen Finanz-, Wirtschafts- und Innenministers Gerold Tandler. Sie hat zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 für einen Schweizer Maskenlieferanten Geschäfte mit verschiedenen Behörden des Bundes und der Länder vermittelt. Dafür flossen - was für sich genommen legal ist - Provisionszahlungen von fast 50 Millionen Euro.

Die Staatsanwaltschaft wirft Tandler und N. aber vor, die Provisionen nicht korrekt versteuert und sich dadurch strafbar gemacht zu haben. Den insgesamt entstandenen wirtschaftlichen Schaden bezifferte die Staatsanwaltschaft zum Ende des Verfahrens auf 7,8 Millionen Euro.

Die beiden Angeklagten räumten am Ende über ihre Verteidiger die ihnen zur Last gelegten Steuerhinterziehungsvorwürfe weitestgehend ein. Zudem haben beide den entstandenen Steuerschaden nachgezahlt.

Konkret muss Tandler mit einer Strafe von vier Jahren und drei Monaten bis vier Jahren und neun Monaten rechnen. Für N. nannte die Vorsitzende Richterin Andrea Wagner einen Strafrahmen von drei Jahren und sechs Monaten bis vier Jahren. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine Strafe jeweils am obersten Rand des Strafrahmens, die Verteidiger plädierten für Strafen am unteren Rand.

Die Haftbefehle gegen die beiden Angeklagten könnten am Freitag außer Vollzug gesetzt werden - dem Vorschlag des Gerichts stimmte auch die Staatsanwaltschaft zu. Damit kämen beide nach rund elf Monaten Untersuchungshaft bis zum Haftantritt auf freien Fuß. Tandler, die unter gesundheitlichen Problemen leidet, wird sich dann laut ihrer Anwältin voraussichtlich einer weiteren Operation unterziehen müssen.

