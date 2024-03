Gericht verkündet im Mordfall Neuschwanstein das Urteil

Im Prozess um die Gewalttat an zwei US-amerikanischen Neuschwanstein-Besucherinnen will das Landgericht Kempten am Montag (11.00 Uhr) das Urteil verkünden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben für den angeklagten 31-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Der ebenfalls aus den USA stammende Mann hatte in dem Prozess die ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt. Nach dem Angriff des Mannes auf die zwei Frauen war eine 21-Jährige im Krankenhaus gestorben, ihre ein Jahr ältere Begleiterin wurde erheblich verletzt.

Der Angeklagte und die ihm bis dahin unbekannten Frauen hatten sich beim Wandern in der Nähe der Marienbrücke in Schwangau getroffen. Die Brücke ist ein beliebter Treffpunkt von Touristen aus aller Welt, weil man von dort einen besonders guten Blick auf das Märchenschloss des bayerischen Königs Ludwig II. hat.

Nach wenigen Minuten hatte der Mann eine der beiden Frauen an einem abgelegenen Ort brutal attackiert, um sie zu vergewaltigen. Ihre Freundin wollte ihr zu Hilfe kommen, weswegen der Mann die damals 22-Jährige in die angrenzende Pöllatschlucht stieß - sie stürzte etwa 50 Meter tief. Anschließend verging sich der Angeklagte weiter an dem jüngeren Opfer und drückte sie später ebenfalls über die Kante des Abhangs.

