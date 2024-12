Gericht prüft Wiederaufnahmeverfahren um „Parkhaus-Mord“

2006 starb eine Münchner Parkhaus-Millionärin, 17 Jahre saß ihr Neffe wegen Mordes in Haft - und beteuerte seine Unschuld. Wird der Fall nun neu aufgerollt?

Fast 20 Jahre nach dem Tod einer Münchner Parkhaus-Millionärin kommt wieder Bewegung in den Fall. Das Landgericht Augsburg hat den Wiederaufnahmeantrag des wegen Mordes an der Frau Verurteilten Benedikt T. in zwei Punkten für zulässig erklärt, wie das Gericht mitteilte.

Das Gericht begründete den Beschluss damit, dass es inzwischen eine neue Aussage einer Zeugin gibt, die sich in der Hauptverhandlung am Landgericht München I noch auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen hatte. Außerdem liegen zwei neue Sachverständigengutachten zum Tatablauf vor, die „möglicherweise neue Beweismittel“ darstellen. „Das Gericht schloss in seiner Entscheidung eine mögliche Auswirkung auf den Schuldspruch nicht aus.“

Verfahren entscheidet, ob Prozess neu aufgerollt wird

Ob der als Münchner „Parkhaus-Mord“ bekanntgewordene Fall auch tatsächlich in einer Hauptverhandlung neu aufgerollt wird, ist damit allerdings noch nicht entschieden.

Wenn die Entscheidung rechtskräftig wird, startet zunächst das nicht-öffentliche sogenannte Probationsverfahren, bei dem Zeugen und Sachverständige angehört werden, um zu prüfen, ob die angegebenen Gründe eine Wiederaufnahme des Verfahrens rechtfertigen. Erst am Ende dieses Verfahrens wird dann entschieden, ob der Fall noch einmal vor Gericht verhandelt wird.

Nach fast 17 Jahren im Gefängnis war der wegen Mordes verurteilte Neffe der Millionärin im vergangenen Jahr aus der Haft entlassen worden. Die reiche Witwe war im Mai 2006 in ihrer Wohnung erschlagen worden.

Neffe hatte stets seine Unschuld beteuert

Wenig später wurde ihr Neffe festgenommen und 2008 verurteilt. Der damals 33-Jährige hatte seine Schuld stets bestritten und sich als Justizopfer gesehen. Der Antrag, den das Augsburger Gericht nun begutachtet hatte, war schon sein dritter Wiederaufnahmeantrag.

Der Fall hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt, auch weil Familie und Freunde versuchten, die Unschuld des Verurteilten zu beweisen.

© dpa-infocom, dpa:241204-930-307591/1