Generali verkauft Sachversicherer TUA an Allianz

Der italienische Versicherungskonzern Generali will seine auf Kraftfahrtversicherungen spezialisierte Tochter Tua Assecurazioni an die Allianz abgeben. Der Kaufpreis für den Sachversicherer mit Fokus auf Italien liege bei 280 Millionen Euro, teilte Generali am Donnerstagabend in Mailand mit. Tua vermittelt vor allem Kraftfahrtversicherungen über nicht gebundene Vermittler und Makler. Das Geschäft soll nach Vorstellung von Generali im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden und braucht noch die Zustimmung von Behörden.

