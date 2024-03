Geldwäsche-Verdacht nach Fund von 700.000 Euro in Auto

Erneut haben Polizisten in Niederbayern eine große Menge Bargeld in einem Auto gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten die Beamten am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 bei Niederalteich (Landkreis Deggendorf) rund 700.000 Euro in einem Wagen, der in Richtung Österreich unterwegs war. Das Geld war demnach in einer Tüte in dem Auto eines 62-jährigen Mannes versteckt.

Der Fahrer habe den Ermittlern bei der Kontrolle nicht erklären können, woher das Geld stamme. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.

In Autos entlang der A3 in Niederbayern hatten Polizisten zuletzt immer wieder größere Bargeldmengen gefunden, deren Ursprung sich zunächst nicht klären ließ. Erst am Dienstag hatten Schleierfahnder der bayerischen Grenzpolizei bei der Kontrolle eines anderen Wagens auf der A3 bei Passau rund 240.000 Euro in bar in mehreren Tüten entdeckt. Anfang Februar hatten Polizisten in Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) zudem etwa 60.000 Euro in einem Auto gefunden und sichergestellt. In beiden Fällen ermittelten die Beamten wegen des Verdachts auf Geldwäsche.

