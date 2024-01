Geldtransporter überfallen: Fahndung mit Hubschrauber

Ein Geldtransporter ist in der Nähe von Rosenheim in Oberbayern am Freitagvormittag überfallen worden. Die beiden Täter seien derzeit auf der Flucht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Nach ihnen wird nach dem Überfall in Großkarolinenfeld auch mit einem Hubschrauber gefahndet. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar. Die Polizei prüft zudem Angaben, wonach es Schüsse gegeben haben soll. Zahlreiche Kräfte der Polizei sind im Einsatz.

