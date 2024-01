Geldtransporter in Oberbayern überfallen: Flucht mit Bargeld

Polizeieinsatz nach Überfall auf Geldtransporter - Die Polizei steht nach dem Geldtransporterüberfall vor der Raiffeisenbank in Großkarolinenfeld. - Foto: Josef Reisner/dpa

In der Nähe von Rosenheim schlagen sie zu: Zwei Männer überfallen am Morgen einen Geldtransporter, verletzen eine Person und flüchten mit Bargeld. Die Polizei fahndet auch per Hubschrauber nach ihnen.

Zwei Männer haben in Oberbayern einen Geldtransporter überfallen und einen der Insassen verletzt. Die Täter entkamen am Freitagvormittag mit einer unbekannten Summe an Bargeld, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilte. Die Polizei nahm die Fahndung mit einem Hubschrauber und zahlreichen Kräften auf. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Täter schlugen den Angaben nach vor einer Bankfiliale in Großkarolinenfeld bei Rosenheim zu. Bei dem Überfall schlugen sie einem der Insassen des Geldtransporters mit einen unbekannten Gegenstand auf den Kopf und verletzten ihn leicht. Die beiden Männer waren demnach schwarz gekleidet und maskiert.

Als sie flüchten wollten, habe die Besatzung des Geldtransporters die Schusswaffe eingesetzt und auf das Fahrzeug der Täter geschossen, teilte der Polizeisprecher weiter mit. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich den Angaben zufolge um einen weißen Transporter. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240105-99-501527/4