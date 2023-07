Geldbeutel fällt von Auto - beinahe an Kühe verfüttert

Milchkuh - Eine Kuh steht in einem Stall. - Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Dank einem aufmerksamen Allgäuer Landwirt hat ein Mann seinen vom Auto gefallenen Geldbeutel zurückbekommen. Der Landwirt entdeckte das Portemonnaie am Samstag im frisch gemähten Gras, das er in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) an seine Kühe verfüttern wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. «Im letzten Augenblick» habe der Mann den Geldbeutel gerettet und zur Polizei gebracht.

Die Ermittler machten demnach den Besitzer ausfindig. Der Mann hatte bei Lindau eine Rast eingelegt und den Geldbeutel zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe abgelegt, dort aber vergessen. Nach mehr als einer Stunde Fahrt fiel das Portemonnaie den Angaben zufolge bei Marktoberdorf wohl in einem Kreisverkehr vom Auto auf die Wiese, die der Landwirt später mähte. Dass der Geldbeutel am Ende doch den Weg zurück zu seinem Besitzer fand, habe diesen «riesig» gefreut, teilte die Polizei mit.

