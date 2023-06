Gesprengter Geldautomat - Ein gesprengter Geldautomat. - Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ein Geldautomat ist in einer Bankfiliale in Scheßlitz (Landkreis Bamberg) gesprengt worden. Anwohner hörten am Dienstagmorgen einen lauten Knall aus der Filiale, wie die Polizei mitteilte. Die drei bislang unbekannten Täter flohen mit einem Auto. Wie viel Geld sie erbeutet haben, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

