Geldautomat in Oberbayern gesprengt - Erster Fall 2025

Neues Jahr, alter Stil: Mit Sprengstoff jagen die Täter Geldautomaten in die Luft, um Beute zu machen. Diesmal ist ein Automat in Oberbayern betroffen.

Unbekannte haben in Oberbayern einen Geldautomaten gesprengt. Die Verdächtigen seien anschließend mit der Beute in einem Auto davongefahren, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) in München. Die Täter hatten den frei stehenden Automaten auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Freising in der Nacht mit Sprengstoff zerstört. Dabei wurde auch ein Stromverteilungskasten in der Nähe erheblich beschädigt. Dem LKA-Sprecher zufolge handelt es sich um den ersten Fall einer Geldautomaten-Sprengung in Bayern in diesem Jahr. 2024 waren es 22 Fälle.

