Geldautomat in Bayreuth gesprengt - Täter flüchtig

Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Den genutzten Sprengstoff will das LKA in den kommenden Tagen in seinem Kriminaltechnischen Institut in München untersuchen. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

In den frühen Morgenstunden haben Unbekannte in Bayreuth einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in Bayreuth gesprengt. Anschließend seien die Täter in einem dunklen Auto in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in München mit. Der Geldautomat befand sich demnach freistehend neben dem Bayreuther Festspielhaus. Zur möglichen Beute und dem entstandenen Schaden machte der Sprecher keine Angaben.

Das LKA hat Ermittlungen aufgenommen. Der genutzte Sprengstoff soll in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des LKA in München untersucht werden.

Heuer wurden in Bayern bereits mindestens 20 Geldautomaten gesprengt. Das liegt in etwa auf dem gleichen Niveau wie im vorigen Jahr.

© dpa-infocom, dpa:241127-930-300566/1