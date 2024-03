Geldautomat aufgebrochen: Beute im sechsstelligen Bereich

Unbekannte haben in Mittelfranken einen Geldautomaten aufgebrochen und Bargeld im sechsstelligen Bereich erbeutet. Die Täter seien mutmaßlich in der Nacht auf Donnerstag über das Dach in den Vorraum eines Supermarkts in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) eingedrungen, teilte die Polizei mit. Beamte fanden demnach am Tatort zwei Leitern, mit denen die Täter vermutlich auf das Dach geklettert waren. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Automatenräuber die Leitern zuvor in einem Baumarkt in der Nähe, wie es hieß. Die Ermittlungen dauerten an.

