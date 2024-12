Geldautomat am Untermain gesprengt

Erneut haben Unbekannte in Bayern einen Geldautomaten gesprengt. Vieles ist noch unklar.

Unbekannte haben in Obernburg am Main an der bayerisch-hessischen Landesgrenze einen Geldautomaten gesprengt. Danach flüchteten die Täter nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) mit einem dunklen Auto in eine unbekannte Richtung. Ob sie Geld erbeuteten und wenn ja, wie viel, war zunächst unklar. Der frei stehende Automat im Landkreis Miltenberg wurde schwer beschädigt. Welchen Sprengstoff die Täter verwendeten, wird nun untersucht.

Das LKA hatte am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, dass in Bayern in diesem Jahr bislang 20 Fälle von Geldautomatensprengungen bekanntgeworden sind. Nun kommt noch der Fall in Oberburg dazu. 2023 wurden 21 Sprengungen gezählt.

© dpa-infocom, dpa:241209-930-312284/1