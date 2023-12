Geld aus Opferstöcken in Kirchen gestohlen: Haftbefehle

Die Staatsanwaltschaft Weiden hat Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen, die Geld aus Opferstöcken in Kirchen gestohlen haben sollen. Es geht um vier Fälle im Bereich Trabitz (Kreis Neustadt an der Waldnaab), wie der Staatsanwalt am Mittwoch mitteilte.

Schon im September 2023 hatte ein Verantwortlicher der Pfarrgemeinde Kastl Diebstähle von Bargeld aus Kirchen angezeigt. Am vergangenen Donnerstag wurden die 23 und 32 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Einen Tag später wurden sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ laut Polizei Haftbefehle. Wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:231220-99-363002/2