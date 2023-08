Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn in Schwaben

Ein Toter bei Geisterfahrerunfall auf Autobahn 96 - Zwei Autos stehen nach einem Frontalzusammenstoß auf der Autobahn 96 (Lindau-München). - Foto: Nikolas Schäfers/dpa

Ein 83 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 96 in Schwaben in die verkehrte Richtung gefahren und bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurden bei dem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag auch weitere Menschen verletzt. Details waren zunächst nicht bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Senior bei Buchloe (Landkreis Ostallgäu) auf die Fernstraße gefahren und hatte dann seinen Wagen gewendet. In der Folge fuhr er entgegen der Fahrtrichtung weiter. Mehrere andere Fahrer mussten ausweichen oder abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich sei der Geisterfahrer mit mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert.

Nach dem Unfall musste die A96 in Richtung München gesperrt werden. Ein Gutachter sollte den Unfallort untersuchen, um die Ursache des Unglücks herauszufinden. Es bildete sich ein mehr als sechs Kilometer langer Stau.

