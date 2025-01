Geisterfahrer flieht nach Unfall in Autobahnausfahrt

Polizei - Symbolbild - Ein Geisterfahrer verursacht in einer Ausfahrt der A92 in Niederbayern einen Unfall und flieht anschließend. (Symbolbild) - Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein Falschfahrer verursacht in Niederbayern einen Unfall, noch bevor er die eigentliche Autobahn erreicht.

Ein Geisterfahrer ist nach einem Unfall in einer Autobahnausfahrt der A92 bei Pilsting geflohen. Der Unbekannte fuhr in falscher Richtung auf die Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Noch in der Ausfahrt kollidierte er mit dem Wagen eines 24-Jährigen aus Österreich, der von der A92 abfahren wollte.

Der Falschfahrer hielt nicht an, sondern wendete und floh laut Polizei in Richtung der nahen B20. Nach Angaben des unverletzt gebliebenen 24-Jährigen war der Mann mit einem schwarzen Wagen unterwegs. Die Autobahnpolizei in Wörth an der Isar sucht Zeugen.

