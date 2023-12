Geiger: Keine Skisprung-Tipps für Wellinger

Das Gefühl eines Sieges beim Start der Vierschanzentournee in Oberstdorf kennt Karl Geiger. Mit Empfehlungen für seinen deutschen Nachfolger hält er sich dennoch zurück.

Karl Geiger sieht sich nicht in der Position, Skisprung-Kollege Andreas Wellinger nach dessen Sieg beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee Tipps zu geben. Geiger kennt das Gefühl, den Tournee-Start im Allgäu zu gewinnen. 2020/21 siegte der nun 30-Jährige in seiner Heimat. Zum Tournee-Triumph reichte es am Ende aber nicht. „Ich glaube, ich gebe ihm nichts mit, weil ich bin ja dann am Ende Zweiter geworden“, sagte Geiger mit einem Lächeln nach Wellingers Triumph in der Arena am Schattenberg.

„Er soll sein Zeug weiter machen“, sagte Geiger. „Er ist saugut in Form und wenn er so weitermacht, muss ihn erstmal jemand schlagen.“ Wellinger springt in dieser Saison auf konstant hohem Niveau. Ein Sieg war ihm bis zum Gala-Auftritt in Oberstdorf in diesem Winter aber nicht gelungen. Er trägt die Hoffnungen der Fans auf den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawalds Triumph vor 22 Jahren.

