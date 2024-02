Gegenstände auf dem Rasen: Verspäteter Anpfiff bei Topspiel

Bayer Leverkusen - Bayern München - Münchens Leon Goretzka spielt mit einem Flummi in Ballform. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Fan-Protest gegen den Investoren-Einstieg in die Bundesliga macht auch vor dem Topspiel nicht halt. Die Partie zwischen Leverkusen und Bayern München kann zunächst nicht angepfiffen werden.

Der Fan-Protest gegen die Deutsche Fußball Liga hat beim Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München zu einem verspäteten Anstoß geführt. Von den Rängen wurden am Samstagabend kurz vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer unter anderem Flummis auf den Rasen geworfen, um gegen einen Einstieg eines Investors bei der DFL zu demonstrieren. Der Anstoß verzögerte sich um acht Minuten. Die Partie am Samstagabend wurde in etliche Länder übertragen.

Ähnliche Aktion hatte es mehrfach in den vergangenen Wochen gegeben, am Samstagnachmittag musste Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und dem VL Wolfsburg wegen anhaltender Fan-Proteste immer wieder unterbrochen werden.

