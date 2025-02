Gegen Hauswand gefahren: 80-Jährige schwer verletzt

Rettungswagen im Einsatz - Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - Foto: Nicolas Armer/dpa

Eine 80-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto und prallt gegen eine Hauswand. Die Einsatzkräfte rücken aus.

Eine 80-Jährige ist in Schwaben mit ihrem Auto gegen eine Hauswand geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) unterwegs, als ihr Wagen wegen eines Fahrfehlers von der Straße abkam und gegen das Haus prallte. Die Frau wurde demnach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Auto der 80-Jährigen musste abgeschleppt werden, hieß es. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn am Freitag kurzzeitig voll gesperrt.

