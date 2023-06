Gegen Baum geprallt: 18-Jähriger stirbt bei Unfall in Berg bei Neumarkt

Ein junger Autofahrer ist am Sonntag bei einem Unfall nahe Berg in der Oberpfalz ums Leben gekommen. −Foto: vifogra

Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang kam es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr bei Berg bei Neumarkt.









Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Neumarkt am Sonntag gegen 20 Uhr zwischen Ballertshofen und Bischberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Nachfrage mit. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.



Die Rettungskräfte sicherten die Unfallstelle, die Straße war bis in den späten Abend hinein gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, dessen Ergebnisse bei Redaktionsschluss noch nicht vorlagen.

− lai