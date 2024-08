Gegen Bahnschranke geprallt? Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Autofahrer findet einen schwer verletzten Radler vor einer Bahnschranke liegen. Was genau vorgefallen ist, ist nicht ganz geklärt.

Ein Fahrradfahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Traunstein im Krankenhaus gestorben. Der 84-Jährige sei nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Rad mutmaßlich gegen eine Bahnschranke in Altenmarkt gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Ein Autofahrer, der an der geschlossenen Schranke an der B304 hielt, fand den schwer verletzten Senior demnach neben der Straße liegend. Zu dem Zeitpunkt sei der Mann noch ansprechbar gewesen.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht an seinen Verletzungen starb. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

