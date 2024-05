Gefundener Schädel stammt von Mann: Identität noch unklar

Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein in Nürnberg gefundener Schädel stammt von einem Mann. Das habe die bisherige Untersuchung ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Identität stehe aber nicht fest. Die Ermittler hoffen, diese über einen DNA-Abgleich klären zu können. Das sei aber nur möglich, wenn entsprechende Informationen in DNA-Datenbanken gespeichert seien.

Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht. Ein Zeuge hatte den menschlichen Schädel in einem Wald in der Nähe der Autobahn 73 im Süden der Stadt gefunden. Zahlreiche Polizeikräfte hatten das Gebiet daraufhin in der vergangenen Woche mit Spürhunden abgesucht, aber keine weiteren Leichenteile gefunden.

© dpa-infocom, dpa:240527-99-182173/2