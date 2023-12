Gefrierender Regen: Wetterdienst warnt weiterhin vor Glatteis in Ostbayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Samstag weiterhin vor glatten Straßen in Bayern. Besonders betroffen ist der Osten des Freistaats. Hier gilt eine Unwetterwarnung.









Gefrierender Regen sorgt im Osten Bayerns noch den ganzen Vormittag für hohe Glättegefahr, heißt es in den Warnmeldungen des DWD. Am Samstagmorgen gilt für die Landkreise Rottal-Inn, Passau, Deggendorf, Straubing-Bogen, Dingolfing, Landshut, Kelheim, Regensburg, Cham und Schwandorf die Warnstufe 3 von 4. Auch in den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau kann es glatt werden. Ebenso in den oberbayerischen Landkreisen Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land und Rosenheim. Hier gilt Warnstufe 2 von 4.



Der DWD rät zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr. Autofahrer sollten sich zudem auf Beeinträchtigungen und Sperrungen einstellen sowie möglichst Decken und warme Getränke im Auto mitführen.

