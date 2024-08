Gefahrstoffaustritt: Menschen sollen Fenster schließen

Am Morgen erfährt die Feuerwehr von einem Gefahrstoffaustritt in einer Wäscherei im Oberallgäu. Ein Mitarbeiter soll verletzt sein. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Gefahrstoffaustritt in einer Wäscherei im Oberallgäu ist eine Person verletzt worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) zu einem Großeinsatz aus.

Nach Angaben des Sprechers der Feuerwehr gebe es eine Warnung für die Bevölkerung im Bereich Blaichach Nord. Laut einer Sprecherin der Polizei bestehe jedoch keine Gefahr. Die Polizei empfiehlt jedoch vorsorglich auf X: „Schließt Fenster und Türen“. Zudem solle man Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Bevölkerung nicht betroffen sei.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers sei ein Gefahrstoffbehälter in einem Gefahrstofflager ausgelaufen. Der Behälter werde nun verdichtet, der ausgelaufene Gefahrstoff werde aufgenommen.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit zunächst rund 80 Einsatzkräften im Einsatz, der Rettungsdienst und die Polizei demnach mit jeweils 20 Einsatzkräften. Zudem sei auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort. Die Schwere der Verletzung des Mitarbeiters der Wäscherei sei bisher nicht bekannt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht und werde ärztlich betreut, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

© dpa-infocom, dpa:240812-930-200845/3