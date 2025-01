In der kalten Jahreszeit zieht es viele Menschen auf die Rodelpisten. Doch auf den scheinbar unbeschwerten Abfahrten können Gefahren lauern. Immer wieder kommt es zu Unfällen, wie am vergangenen Wochenende in Österreich, wo sich zehn Rodler verletzten. Experten geben Tipps für eine sichere Abfahrt.