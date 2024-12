Gefahr durch metallische Fremdkörper: Penny ruft Butter der Eigenmarke zurück

Wegen möglicher Fremdkörper rufen die Würzburger Milchwerke ihre „Penny Deutsche Markenbutter“ in der 250-Gramm-Packung zurück. Betroffen sei mildgesäuerte Butter in den bayerischen Filialen des Discounters Penny mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 18., 19. sowie 20. Januar 2025, teilte das Portal „lebensmittelwarnung.de“ mit.









Es sei nicht auszuschließen, dass sich metallische Fremdkörper im Produkt befinden. Kundinnen und Kunden können die Packungen bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet.



Die Fremdkörper können nach dem Verzehr zu inneren Verletzungen sowie Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen. In diesem Fall oder bei Verdacht auf innere Verletzungen werden Verbraucher gebeten, unverzüglich zum Arzt zu gehen.

− dpa