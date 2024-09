Gefährliches Wiesn-Mitbringsel: Heliumballon legte wohl Münchens S-Bahn-Verkehr lahm

Eine abgerissene Oberleitung, evakuierte S-Bahnen und Hunderte gestrandete Fahrgäste: Am Sonntagabend hat eine Groß-Störung im S-Bahnverkehr in München gegeben. Nun gibt es eine konkrete Vermutung, was diese ausgelöst haben könnte: ein Heliumballon.









Heliumballons sind beliebte Mitbringsel auf Volksfesten – so auch auf dem größten Volksfest der Welt: dem Münchner Oktoberfest, das aktuell läuft. Es besteht der Verdacht, dass einer dieser Ballons auf Irrwege geriet und das Verkehrschaos am Abend in München verursachte.





Bahn: Ballon geriet wohl in die Oberleitung – dann gab es zwei Knalls





„Nach aktuellem Stand gehen Techniker der Deutschen Bahn AG davon aus, dass ein Folienballon an die Oberleitung geriet“, berichtet die Bundespolizei München am Montagvormittag. Kurz nach 18 Uhr sei dadurch im Stammstreckentunnel zwischen den Haltepunkten Hauptbahnhof und Hackerbrücke ein Lichtbogen und ein Knall entstanden. Wenig später sei es zu einem zweiten Knall gekommen und die Oberleitung riss – direkt auf eine fahrende S-Bahn.



Im Anschluss wurden Bahnsteige geräumt, mehrere S-Bahnen mit Hunderten von Fahrgästen evakuiert. Rund 300 Einsatzkräfte waren eingespannt. Die S-Bahn-Stammstrecke blieb gesperrt, bis die Oberleitung wieder repariert werden konnte. Das dauerte bis in den frühen Montagmorgen hinein. Von den Sperrungen waren unter anderem auch Wiesn-Besucher betroffen.





„Lebensgefährlich“: Heliumballons in S-Bahnen verboten





Einer von diesen Besuchern wird wahrscheinlich versehentlich den Oberleitungsschaden verursacht haben. „Falls der Schaden durch einen Folienballon verursacht wurde, ist sehr wahrscheinlich, dass dieser dann von einem Oktoberfest-Besucher stammt“, sagt Sina Dietsch, Pressesprecherin der Bundespolizei München, gegenüber der Mediengruppe Bayern. „Wenn so ein Ballon verloren wird und in einen S-Bahn-Tunnel reinfliegt, ist es vorprogrammiert, dass er da an die Oberleitungen kommt.“



Alles rund ums Oktoberfest lesen Sie hier auf unserer Sonderseite.



Heliumballons sorgen immer wieder mal für Oberleitungsstörungen, erklärt Dietsch. Deshalb sind in den S-Bahnen und Stationen verboten. Die Deutsche Bahn warnt auf ihrer Webseite sogar ausdrücklich: „Metallbeschichtete Luftballons sind wegen der stromführenden Oberleitung lebensgefährlich.“ Zur Oktoberfest-Zeit achte die Polizei an S-Bahn-Stationen deswegen verstärkt darauf, dass niemand einen solchen Heliumballon dabei hat, so Dietsch.



Große Hoffnungen, den Verursacher des jüngsten Oberleitungsschadens in München zu finden, macht die die Polizei indes nicht: „Es wird schwierig, bei der Masse an Leuten, den Verursacher ausfindig zu machen“, sagt Dietsch.