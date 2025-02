Gedenkort für Flughafen-Anschlag in München-Riem eröffnet

Flughafen-Anschlag in München-Riem 1970 - Eine Gedenkstätte erinnert an die Opfer eines Anschlags auf eine israelische Maschine am ehemaligen Münchner Flughafen in Riem am 10. Februar 1970, bei dem ein Mensch starb und elf weitere verletzt wurden. (Archivfoto) - Foto: Gerhard Rauchwetter/dpa