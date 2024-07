Gebäude mit Hakenkreuzen besprüht

Der Polizei-Schriftzug auf einem Einsatzwagen. - In der Nacht wurden Schulen und andere Gebäude beschmiert. (Symbolbild) - Foto: Daniel Vogl/dpa

Nazi-Symbole und rechtsextreme Schriftzüge nicht nur an einer Grundschule: Unbekannte haben in einer Gemeinde in Mittelfranken zahlreiche Gebäude beschmiert.

Unbekannte haben im mittelfränkischen Leutershausen (Landkreis Ansbach) etwa 13 Gebäude mit Hakenkreuzen, rechtsextremen Schriftzügen und obszönen Zeichnungen beschmiert. Betroffen waren unter anderem die Grundschule, eine Brücke und ein privates Geschäft, wie ein Polizeisprecher sagte. Schätzungen zum entstandenen Schaden gibt es bislang nicht.

