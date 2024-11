Gaspedal statt Bremse - 74-Jähriger demoliert andere Autos

Ein Rentner rutscht beim Einparken in Oberfranken vom Brems- auf das Gaspedal. Was hat das für Auswirkungen?

Ein 74-Jähriger ist beim Einparken in Oberfranken vom Bremspedal auf das Gaspedal gerutscht und gegen ein Verkehrsschild sowie ein geparktes Auto gefahren. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr der Mann beim Zurücksetzen auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegen ein weiteres Fahrzeug. Dabei habe er das Auto zwischen die Betonpfosten vor den Einkaufswagen geschoben. Der Mann kam schließlich mit seinem Fahrzeug an einem Geländer zum Stehen. Der Gesamtschaden des Unfalls in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) beläuft sich laut Polizei auf 50.000 Euro.

