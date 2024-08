Gasleitung in Regensburg beschädigt - Bauarbeiter verletzt

Feuerwehr - Symbolbild - Eine beschädigte Gasleitung in Regensburg führt zu einem verletzten Bauarbeiter. (Symbolbild) - Foto: Pia Bayer/dpa

Ein Bagger beschädigt in Regensburg eine Gasleitung. Ein Bauarbeiter, der daneben steht, wird dabei leicht verletzt. Die Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Bei Arbeiten an einer Gasleitung in Regensburg ist ein Bauarbeiter leicht verletzt worden. Ein Bagger habe die Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Bereich von rund 250 Meter seien insgesamt etwa 30 Anwohner evakuiert worden. Sie werden nach Polizeiangaben zudem betreut. Es bestehe jedoch „derzeitig keine Gefahr für die Bevölkerung“, teilte die Polizei mit. Die Dauer der Reparatur der beschädigten Gasleitung wurde am Mittwochmorgen von der Polizei auf zunächst mehrere Stunden geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:240828-930-215247/1