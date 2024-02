Berufsfeuerwehr München - Ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr München fährt an der Feuerwache 1 aus der Fahrzeughalle. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Bei Bauarbeiten in einem unbewohnten Gebäude in der Innenstadt von Passau ist eine Erdgasleitung beschädigt worden. Bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag habe es keine Verletzten gegeben und keine Gefahr für Anwohner und Passanten bestanden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe das Gas abgesaugt. Der Bereich um das Gebäude sei vorübergehend gesperrt worden.

