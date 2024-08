Gasexplosion an Tankstelle - Wohnmobil fängt Feuer

Plötzlich kommt es an einer Tankstelle im Landkreis Rosenheim zu einer Verpuffung von Gas. Doch ein Tankwart kann mit einem Feuerlöscher einen größeren Brand verhindern. Was war passiert?

Bei einer Gasexplosion an einer Tankstelle in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) ist ein Mann leicht verletzt worden. Ein 73-jähriger Mann habe am Montag an einer Zapfsäule eine Propangasflasche für sein Wohnmobil auffüllen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei ist es den Angaben zufolge zu einer Verpuffung gekommen.

Durch die Explosion wurde der Senior leicht verletzt. Das Wohnmobil geriet zudem in Brand. Der Tankwart habe aber die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen können - noch bevor die Feuerwehr vor Ort war, hieß es weiter. Durch die Flammen sei auch die Zapfsäule beschädigt worden. Insgesamt beläuft sich der Schaden nach Schätzungen der Ermittler auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

