In einer Grundschule in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist aus einem Heizungskessel Gas ausgetreten. Ein Schüler habe den Geruch im Erdgeschoss am Montagmorgen bemerkt, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde das Gebäude von den Lehrkräften evakuiert. Nachdem die Zufuhr des Kessels zugedreht worden war, konnte der Unterricht weitergehen. Verletzt wurde niemand.

