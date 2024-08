Gas aus Autos ausgetreten - Großeinsatz in Würzburg

Feuerwehr - Symbolbild - Weil Gas aus einem Auto ausgetreten ist, hat es einen großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Würzburg gegeben. (Symbolbild) - Foto: Uli Deck/dpa

Wegen eines Gasgeruchs am späten Abend wird die Feuerwehr in der Würzburger Altstadt gerufen. Später sind rund 130 ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte im Dienst. Was bisher bekannt ist.

Weil aus einem Auto in einem Innenhof in Würzburg Gas ausgetreten ist, haben mehrere Anwohner über Atemwegsreizungen geklagt. Mindestens 37 Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Am späten Mittwochabend sei Gasgeruch gemeldet worden. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Feuerwehr viele Fenster im Innenhof geöffnet gewesen. Deshalb hätten mehrere Anwohner Reizungen der Atemwege und ein Brennen in den Augen bemerkt. Alle untersuchten Bewohner konnten demnach später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Es waren nach Angaben der Feuerwehr rund 50 Feuerwehrkräfte und rund 80 Menschen vom Rettungsdienst vor Ort sowie eine Polizeistreife. Die Ursache für den Gasaustritt ist noch nicht bekannt.

