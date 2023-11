Ein kurzer intensiver Rausch, und nach einigen Sekunden lässt die Wirkung nach: Lachgas. Eine Substanz, die bei Jugendlichen in mehreren europäischen Ländern in der Partyszene immer wieder Anklang findet – auch in Bayern scheint die Partydroge bei Teenagern beliebt zu sein. Die gesundheitlichen Folgen sind nicht zu unterschätzen.