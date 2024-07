Alle vier Jahre findet in Rom Anfang August die internationale Ministrantenwallfahrt statt, in diesem Jahr zum 13. Mal. Mit dabei sind etwa 50.000 aus ganz Deutschland und vielen Ländern Europas, davon 1400 aus dem Bistum Passau und 4200 aus dem Bistum Regensburg. Auch Gruppen aus den Landkreisen Traunstein, Rottal-Inn und Regen sind nah dran an Papst Franziskus.