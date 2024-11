Gala in München zur Verleihung der „Bambis“

Der „Bambi“ ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Fans dürfen bei der Preisverleihung auf viele Stars hoffen.

Entertainer Robbie Williams möchte sich seinen „Bambi“ persönlich in München abholen, auch Rockstar Bryan Adams soll ausgezeichnet werden, ebenso Schauspieler und Oscar-Preisträger Kevin Costner: Am Donnerstag vergibt Hubert Burda Media mit dem „Bambi“ einen der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland.

Die Gala soll live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt werden (20.15 Uhr), sie wird nicht im klassischen Fernsehen übertragen. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in voraussichtlich zwölf Kategorien verliehen.

Williams bekommt seinen dritten „Bambi“ und wird die Verleihungsshow mit einem neuen Song aus seinem Film „Better Man - Die Robbie Williams Story“ eröffnen. Der 50 Jahre alte Entertainer hatte die Trophäe bereits 2016 in der Kategorie Musik International und 2013 in der Kategorie Entertainment bekommen.

Mehrere Preisträger stehen schon fest

In diesem Jahr steht rund die Hälfte der Preisträger bereits fest, darunter auch Fußballer Toni Kroos. Musiker Adams sagte der Deutschen Presse-Agentur vor der Verleihung, er sei dankbar für den Preis: „Für mich geht es nur um die Musik und darum, etwas zu schaffen. (...) Die Leute schreiben mir immer wieder Briefe, um mir zu sagen, dass ein Song ihnen etwas bedeutet hat oder dass ein bestimmter Song sie zusammengebracht hat.“

Einen „Bambi“ gibt es auch für Teddy Teclebrhan in der Kategorie Comedy. „Vor seinem Humor ist keiner sicher: Tedros "Teddy" Teclebrhan ist ein Meister des entlarvenden Rollenspiels. Wenn der Sohn eritreischer Einwanderer in die Rolle eines Menschen mit Migrationshintergrund schlüpft, spielt er uns ein klischeehaftes Bild vor, das manchem vertraut sein dürfte“, heißt es in der Begründung.

© dpa-infocom, dpa:241107-930-281526/1