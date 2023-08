Gäubodenfest mit 1,3 Millionen Besuchern ein Erfolg

Abkühlung war heuer gefragt auf dem Gäubodenfest: Doch trotz der großen Hitze kamen mehr als 1,3 Millionen Besucher nach Straubing – kein Rekord, aber doch eine positive Bilanz, sagen die Veranstalter. −Foto: Bäumel-Schachtner

Das Gäubodenvolksfest 2023 geht am heutigen Montagabend zu Ende – und es herrscht große Zufriedenheit. Einen Besucherrekord gab es zwar heuer nicht, dennoch sind die Zahlen gut: Mehr als 1,3 Millionen Besucher kamen in den elf Tagen auf den Straubinger Hagen. Letztes Jahr waren es knapp 1,3 Millionen Besucher. Ein richtiges Hoch erfuhr die zeitgleich stattfindende Ostbayernschau: Statt der rund 360000 Besucher 2022 kamen rund 420000.



„Es war ein gutes, sicheres Fest“, sagte Daniel Winklmaier, Betriebsleiter der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH (SAUV) der Mediengruppe Bayern. Einen Besucherrekord habe man wohl vor allem wegen der großen Hitze am zweiten Wochenende verpasst. Der erste Samstag, der Montag vor dem Feiertag und der Feiertag selbst seien die besucherstärksten Tage gewesen. Beim Auszug am Freitag habe man wohl den Besucherrekord gebrochen, auch wenn es schwierig sei, die Zaungäste entlang der Straßen statistisch zu erfassen.



Beim Bier- und Radlerausschank gab es einen Rückgang. Statt 7800 Hektoliter Bier und Radler seien in diesem Jahr nur 7400 Hektoliter in den sieben Festzelten geflossen. Auch dies sei wohl der Hitze geschuldet. Kalte Brotzeiten haben sich nach Winklmaiers Worten am besten verkauft. Insgesamt 50000 Gickerl wurden verzehrt, so viel wie im Vorjahr, und fünf Ochsen mehr als 2022, nämlich insgesamt 39. „Durch die Bank waren die Schausteller sehr zufrieden“, so der Betriebsleiter. „Natürlich vergleichen die Besucher in Sachen Preis-Leistung, doch sämtliche Rückmeldungen waren gut.“ Ein Renner sei eindeutig der heuer neu installierte Brunnen gewesen, der Gratis-Trinkwasser spendet: „Teils gab es lange Schlangen.“



Mehr Aussteller und 60000 Besucher mehr als im Vorjahr – so lautet die Erfolgsbilanz der Ostbayernschau. „Auch hier berichten die Beschicker von sehr guten Geschäften.“ Der erstmalige Schnäppchen-Freitag sei ein Renner gewesen. Besonders positiv beurteilten die Austeller, dass der Eintritt frei gewesen ist.