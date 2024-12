Gästehaus in Flammen - eine Person verletzt

Feuerwehr - In dem Gästehaus geriet das Obergeschoss in Brand. (Archivbild) - Foto: Niklas Treppner/dpa

Im Berchtesgadener Land bricht ein Feuer in einer Herberge aus. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Bei einem Brand in einem Gästehaus im Berchtesgadener Land ist eine Person verletzt worden. Sie habe bei einem Löschversuch in der Herberge in Bayerisch Gmain eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit.

Als die regionalen Feuerwehren und die Polizei eintrafen, habe ein Obergeschoss bereits zur Hälfte gebrannt. Ein Übergreifen der Flammen im Gebäude konnten die Feuerwehr-Einsatzkräfte verhindern. Das Feuer wurde vollständig gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigem Ermittlungsstand auf einen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt, wie es hieß. Die Brandursache ist noch unklar.

