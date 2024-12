Gästehaus in Flammen - ein Mann verletzt

Feuerwehr - In dem Gästehaus geriet das Obergeschoss in Brand. (Archivbild) - Foto: Niklas Treppner/dpa

Im Berchtesgadener Land bricht ein Feuer in einer Herberge aus. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Bei einem Brand in einem Gästehaus im Berchtesgadener Land ist ein Mann verletzt worden. Er habe bei einem Löschversuch in der Herberge in Bayerisch Gmain eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilten das Bayerische Rote Kreuz und die Polizei mit.

Unter anderem ein Spaziergänger hatte demnach bemerkt, dass Rauch aus der Dachgaube des Hauses aufstieg, und den Notruf gewählt. Zudem habe er an der Tür geklingelt, um Bewohner zu warnen. Als die regionalen Feuerwehren und die Polizei eintrafen, habe ein Obergeschoss bereits zur Hälfte gebrannt.

Da angenommen wurde, dass ein älterer Mann noch im Haus ist, machte sich die Feuerwehr unter Atemschutz auf die Suche, wie das Rote Kreuz schrieb. Der Mann sei dann im Freien aufgetaucht. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn zur weiteren Kontrolle in eine Klinik.

Ein Übergreifen der Flammen im Gebäude konnten die Feuerwehr-Einsatzkräfte verhindern, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer wurde vollständig gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigem Ermittlungsstand auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt, wie es hieß. Die Brandursache ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:241230-930-331101/2