Fußgängerin wird von Radlader erfasst und stirbt

Ein Mann fährt mit einem Radlader von einer Tankstelle weg auf eine Straße - und erfasst mit der Maschine eine Fußgängerin. Die Frau stirbt.

In Traunstein ist eine 83 Jahre alte Fußgängerin von einem Radlader erfasst worden. Wenige Stunden später starb sie im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 54 Jahre alter Mann mit dem Radlader von einer Tankstelle aus nach rechts auf eine Straße fahren. Dabei habe er die Fußgängerin übersehen, so dass sie von der Maschine erfasst worden sei. Um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären, lässt die Staatsanwaltschaft nun ein Gutachten erstellen.

