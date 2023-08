Fußgängerin wird von Müllwagen überfahren und stirbt

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine Fußgängerin ist von einem Müllwagen in Oberfranken überfahren worden und gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau am Donnerstag in Oberhaid (Landkreis Bamberg) unterwegs, als sie aus zunächst unklarem Grund von dem Müllwagen erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Die 87-Jährige habe lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der genaue Hergang des Unfalls musste nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Ein Experte soll Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Suche nach der Ursache unterstützen.

© dpa-infocom, dpa:230824-99-946548/2