Fußgängerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt

In Niederbayern überquert eine Fußgängerin an einer Ampel eine Straße. Die Ampel ist nach Polizei-Angaben ausgeschaltet. Es kommt zu einem schweren Unfall.

Eine Fußgängerin ist in der Nacht in Niederbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 58-Jährige sei unter dem Vorderreifen des Wagens eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit.

Demnach habe eine 24-jährige Autofahrerin in der Nacht in Deggendorf eine Frau zu spät bemerkt, die die Straße an einer Fußgängerampel überquerte. Die Ampel sei zu der Uhrzeit aber ausgeschaltet gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Fußgängerin wurde nach dem Zusammenstoß mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

