Fußgängerin von Bus erfasst und schwer verletzt

Eine 45-Jährige läuft in Bamberg über die Straße. Wenig später wird sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie kam es dazu?

Eine Fußgängerin ist in Bamberg von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Eine 50-Jährige sei am Dienstagabend mit einem leeren Linienbus vom zentralen Busbahnhof nach links in eine Straße abgebogen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie eine 45 Jahre alte Fußgängerin übersehen, die gerade die Straße überquert habe.

Die 45-Jährige wurde demnach vom Bus erfasst, davongeschleudert und schlug auf der Straße auf. Der Rettungsdienst habe sie mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Gegen die Busfahrerin werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:241120-930-294223/1